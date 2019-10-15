PanARMENIAN.Net - Основатель компании ABBYY Давид Ян вошел в совет директоров Forbes Russia и займется на новой должности цифровой трансформацией издания. Об этом сообщил директор по маркетингу и связям с общественностью издания Дмитрий Озман.

«Основатель компании ABBYY Давид Ян вошел в совет директоров Forbes Russia. На своем посту Давид будет отвечать за цифровую трансформацию Forbes Russia», - сказал Озман, пишет ТАСС.

Давид Ян заявил, что предложение войти в совет директоров Forbes его обрадовало. «Современные медиа меняются в соответствии с требованиями цифровой эпохи: появляются новые каналы передачи информации, способы обработки и визуализации данных, модель доставки контента. Я рад принять предложение войти в совет директоров Forbes, чтобы участвовать в разработке новых проектов и форматов, в том числе с применением цифровых технологий, которые так важны для по-настоящему успешного бизнеса», - сказал Ян.

На посту ответственного за цифровую трансформацию Forbes Russia Давид Ян сменил Арманжана Байтасова. Владелец Forbes Russia и член совета директоров издания Магомед Мусаев поблагодарил последнего за проделанную работу и помощь в период, последовавший за сменой собственника компании.