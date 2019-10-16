В Ереване убит полицейский

PanARMENIAN.Net - В Ереване в ночь на 16 октября убили полицейского.

Как сообщил начальник управления по связям с общественностью Полиции Армении Ашот Агаронян, около 04:30 сотрудники арабкирского отдела, патрулировавшие ночью район, заметили у входа в парк «Победы» двух лиц. Последние, увидев патрульную машину, обратились в бегство.

Полицейские стали их преследовать и поймали их на проспекте Азатутюн. Задержанные оказали сопротивление. Так, один из них выхватил у полицейского табельное оружие и выстрелил в одного из полицейских, а другого полицейского ударил рукояткой пистолета.

После чего они скрылись с места происшествия. От полученного огнестрельного ранения 38-летний сотрудник арабкирского отдела полиции Тигран Аракелян скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Предпринимаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, личностей преступников и их розыску.