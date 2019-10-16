В Ереване задержан подозреваемый в убийстве полицейского
16 октября 2019 - 10:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Подозреваемый в убийстве 38-летнего полицейского Тиграна Аракеляна близ парка «Победы» в Ереване и его спутни были обнаружены и подвергнуты приводу. Об этом сообщает пресс-служба полиции РА.
Другие подробности не сообщаются.
Тигран Аракелян был убит в ночь на 16 октября. Около 04:30 сотрудники арабкирского отдела, патрулировавшие ночью район, заметили у входа в парк «Победы» двух лиц. Последние, увидев патрульную машину, обратились в бегство. Полицейские стали их преследовать и поймали их на проспекте Азатутюн. Задержанные оказали сопротивление. Так, один из них выхватил у полицейского табельное оружие и выстрелил в одного из полицейских, а другого полицейского ударил рукояткой пистолета.
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Здание расположено на проспекте Баграмяна в центре Еревана.
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После прибытия в Ереван она сделала запись в своем она микроблоге в Twitter, отметив, что рада находится в Армении.
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