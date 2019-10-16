Google представил Pixel 4: Главные конкуренты IPhone 11 и Galaxy S10E

PanARMENIAN.Net - Компания Google 15 октября официально представила свои новые смартфоны – Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые будут работать под управлением недавно вышедшей новой версии операционной системы Android 10.

Экраны новых смартфонов выполнены по технологии OLED с повышенной частотой обновления — 90 герц. Диагональ Pixel 4 — 5,7 дюйма, Pixel 4 XL — 6,3 дюйма. Внутри процессор Snapdragon 855, 6 гигабайт оперативной памяти и 64 или 128 встроенной.

Вместо сенсора отпечатка пальцев в телефонах появилось распознавание лица, но «челочки» в верхней части экрана нет — вместо нее утолщенная рамка на всю ширину устройства. Google утверждает, что в Pixel 4 самое быстрое распознавание лиц на рынке, пишет Meduza.

В телефоне по сути нет экрана блокировки: стоит взять его в руки, как он распознает лицо и сразу открывает то приложение, которое было запущено до блокировки.

У Pixel 4 и Pixel 4 XL две задние камеры: основная на 16 мегапикселей и камера с телеобъективом 12 мегапикселей. В телефонах улучшили портретный режим (он использует вторую камеру для улучшения точности размытия) и режим ночной съемки: если оставить камеру на штативе на четыре минуты, можно получить детальный снимок ночного неба со звездами.

Внутри новых Pixel будет настоящий маленький радар. Технология, которую Google назвала Motion Sense, распознает жесты, которыми можно, к примеру, выключать будильник или регулировать громкость музыки. Но это не главное. С помощью чипа телефон «видит», когда пользователь находится рядом. Если никого нет, то экран, постоянно включенный по умолчанию, выключается. А когда человек тянется за телефоном, Pixel это «замечает», включает экран и активирует систему разблокировки лица. А если устройство звонит, то в этот момент громкость снижается.

Одним из самых впечатляющих моментов презентации, как ни странно, стала демонстрация диктофона: теперь он умеет автоматически переводить звук в текст в режиме реального времени. В записи можно будет искать нужные фрагменты по ключевым словам, и они будут отмечены на спектрограмме.

Pixel 4 и Pixel XL доступны в трех цветах: черном, белом и оранжевом. Они поступят в продажу 24 октября. Стартовая цена младшей модели — 799 долларов, старшей — 899.

Основными конкурентами Pixel 4 на рынке смартфонов считаются IPhone 11 и Samsung Galaxy S10E, которые стоят на 100 долларов дешевле. Еще есть OnePlus 7 Pro, который оснащен экраном с частотой 90 Гц, как Pixel 4, но стоит на 130 долларов дешевле. А также новые «пиксели» можно сравнить с прошлогодними Pixel 3, которые теперь стоят на 300 долларов дешевле.

При этом Pixel 4 на миллиметр или около того больше и чуть тяжелее, чем прошлогодние Pixel 3 и 3 XL. Батареи в Pixel 4 и 4 XL имеют меньшую емкость, чем батареи в 3 и 3XL. Android 10 должен помочь максимизировать эффективность батареи.