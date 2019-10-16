В приграничных и небольших селах Армении появились 4 новые библиотеки «Градарак», для 5-й нужны средства
16 октября 2019 - 14:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Архитектор Айк Залибекян, переехавший из Москвы в Ереван, является соучредителем инициативы «Градарак» («Библиотека»). За два года в рамках инициативы были построены 4 современные школьные библиотеки в 3 регионах Армении.
После Драхтика Гегаркуникской области, Мовсеса и Чоратана Тавушской области и Амракица Лорийской области следующую библиотеку планируется построить в селе Арагацаван Арагацотнской области. Сбор средств для этой цели уже начался, 47400 долларов - это сумма, при наличии которой у Арагацавана появится современная библиотека.
Инициатива занимается строительством библиотек в сельских общинах, по словам Залибекяна, - там, где хорошее образование, благоприятная среда и возможности отсутствуют.
«Конечно, мы учитываем количество учеников, количество жителей, контакты с соседними селами, чтобы дети из других общин также могли пользоваться библиотекой. Личный интерес и мотивация общины, руководства школы также имеет важное значение. Прежде чем выбрать новое место, мы посещаем общину, общаемся с жителями, узнаем их мотивацию: не всегда есть реальная мотивация иметь хорошую библиотеку, бывают случаи, когда библиотека нужна, чтобы просто делать красивые фотографии»,- отметил Залибекян.
После строительства и отделки в библиотеке появляются около 300 новых книг от армянских издательств.
«Это художественные, профессиональные книги на разных языках. Мы стараемся выбирать книги, которые будут интересны детям и взрослым всех возрастов. Помимо книг, мы предоставляем библиотекам настольные игры, стараемся организовать в библиотеке интересные встречи - мастер-классы, лекции, показы фильмов и т. д.»,- рассказал Залибекян.
Новые библиотеки принадлежат всей общине, все - от мала до велика, могут приходить и читать. Это требование ставится перед школой авторами инициативы.
В библиотеках также есть библиотекари (если в школе такой должности раньше не было), и одним из требований является то, что библиотека также работает после уроков и по выходным. Залибекян рассказал, что один из посещающих библиотеку детей не умел читать до ее строительства, а после научился, так как ему понравилось ходить в библиотеку: теперь он сам помогает младшим в библиотеке, учит их буквам.
«У нас много таких историй, и дети из общин с гордостью рассказывают своим гостям о библиотеке»,- отметил Залибекян.
Все библиотеки были построены исключительно за счет средств, собранных инициаторами, правительство, община или школа еще ни разу не оказывали какой-либо финансовой поддержки.
Помочь или узнать больше о проекте библиотеки в Арагацаване можно на gradarak.am.
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Здание расположено на проспекте Баграмяна в центре Еревана.
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«И я, и мои сестры, мы все хотим этого. Мы знаем, что это будет трудно, но нам нравится растить наших детей вместе, и вы были бы удивлены тем, насколько они хорошо приспособлены, по-детски глупы и нормальны», - заключила Кардашьян.
После прибытия в Ереван она сделала запись в своем она микроблоге в Twitter, отметив, что рада находится в Армении.
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