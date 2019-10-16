В приграничных и небольших селах Армении появились 4 новые библиотеки «Градарак», для 5-й нужны средства

PanARMENIAN.Net - Архитектор Айк Залибекян, переехавший из Москвы в Ереван, является соучредителем инициативы «Градарак» («Библиотека»). За два года в рамках инициативы были построены 4 современные школьные библиотеки в 3 регионах Армении.

После Драхтика Гегаркуникской области, Мовсеса и Чоратана Тавушской области и Амракица Лорийской области следующую библиотеку планируется построить в селе Арагацаван Арагацотнской области. Сбор средств для этой цели уже начался, 47400 долларов - это сумма, при наличии которой у Арагацавана появится современная библиотека.

Инициатива занимается строительством библиотек в сельских общинах, по словам Залибекяна, - там, где хорошее образование, благоприятная среда и возможности отсутствуют.

«Конечно, мы учитываем количество учеников, количество жителей, контакты с соседними селами, чтобы дети из других общин также могли пользоваться библиотекой. Личный интерес и мотивация общины, руководства школы также имеет важное значение. Прежде чем выбрать новое место, мы посещаем общину, общаемся с жителями, узнаем их мотивацию: не всегда есть реальная мотивация иметь хорошую библиотеку, бывают случаи, когда библиотека нужна, чтобы просто делать красивые фотографии»,- отметил Залибекян.

После строительства и отделки в библиотеке появляются около 300 новых книг от армянских издательств.

«Это художественные, профессиональные книги на разных языках. Мы стараемся выбирать книги, которые будут интересны детям и взрослым всех возрастов. Помимо книг, мы предоставляем библиотекам настольные игры, стараемся организовать в библиотеке интересные встречи - мастер-классы, лекции, показы фильмов и т. д.»,- рассказал Залибекян.

Новые библиотеки принадлежат всей общине, все - от мала до велика, могут приходить и читать. Это требование ставится перед школой авторами инициативы.

В библиотеках также есть библиотекари (если в школе такой должности раньше не было), и одним из требований является то, что библиотека также работает после уроков и по выходным. Залибекян рассказал, что один из посещающих библиотеку детей не умел читать до ее строительства, а после научился, так как ему понравилось ходить в библиотеку: теперь он сам помогает младшим в библиотеке, учит их буквам.

«У нас много таких историй, и дети из общин с гордостью рассказывают своим гостям о библиотеке»,- отметил Залибекян.

Все библиотеки были построены исключительно за счет средств, собранных инициаторами, правительство, община или школа еще ни разу не оказывали какой-либо финансовой поддержки.

Помочь или узнать больше о проекте библиотеки в Арагацаване можно на gradarak.am.