Билеты на рейсы «Победы» из зарубежных аэропортов в РФ подорожают на 25 евро
16 октября 2019 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Победа» с 28 октября (начало зимней навигации) поднимет цены на рейсы из-за рубежа в Россию на 25 евро. Об этом заявила представитель лоукостера Елена Селиванова.
По ее словам, компания вынуждена включить в стоимость билета плату за регистрацию в зарубежных аэропортах, пишут «Ведомости».
Таким образом, регистрация на рейс Гюмри-Москва из гюмрийского аэропорта «Ширак» будет стоить 25 евро.
В начале октября Московский городской суд запретил «Победе» взимать плату за эту услугу. Селиванова называет повышение «беспрецедентно высоким разовым ростом», поскольку при средней цене билета на международных линиях в 4500 рублей теперь их стоимость вырастет на 40%.
Плата за регистрацию в зарубежных аэропортах в размере 25 евро была введена «Победой» с октября 2018 года.
В российских аэропортах «Победа» не взимает дополнительную плату за регистрацию — она не считается дополнительной услугой и включена в общие аэропортовые сборы и стоимость билетов.
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