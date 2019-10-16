Ryanair начнет летать из Армении в Рим, Берлин, Милан и Мюнхен

PanARMENIAN.Net - Ирландский лоукостер Ryanair открывает прямые рейсы из Армении в Италию и Германию. Об этом заявил коммерческий директор компании Дэвид О'Брайен.

Так, лоукостер открывает прямые рейсы из ереванского аэропорта «Звартноц» в Рим, Милан и Берлин, а из гюмрийского аэропорта «Ширак» - в Мемминген (близ Мюнхена).

Рейсы в Италию откроются с января 2020 года, в Германию - с лета. Стоимость билетов будет начинаться с 30 евро, запланировано два рейса в неделю.

В августе Ryanair вышел на грузинский рынок. На данном этапе из Тбилиси Ryanair будет летать только в Милан, а из Кутаиси - в итальянский город Болонья и французский Марсель.