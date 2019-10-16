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Азербайджанцам запретили называть детей русскими именами

Азербайджанцам запретили называть детей русскими именами
16 октября 2019 - 14:07 AMT

PanARMENIAN.Net - Азербайджанцы не могут называть своих детей русскими именами. Об этом заявила заместитель председателя Терминологической комиссии при Кабинете министров Азербайджана Саялы Садыгова.

Отвечая на возмущение пользователей социальной сети Facebook относительно очередного запрета на определенные имена, она отметила, что «есть правила, которым нужно следовать, чтобы защитить азербайджанский язык от внешнего воздействия», пишет Oxu.az.

Ранее местные СМИ сообщили, что созданная при Терминологической комиссии специальная комиссия по именам и фамилиям рассмотрела в сентябре 68 обращений граждан, поступивших в ЗАГСы. Было запрещено называть новорожденных 22 именами, среди которых Кухейл, Софу, Саида, Алиянаги, Алиянвалиюллах, Капиталина, Хезретали, Мейсам, Эзел, Сада, Рина, Фурури, Сюльхе, Нероглан, Уля, Алиачыг, Нагды, Чичеклен, Яхшытехер, Гулфаллах, Фатехсултан.

Больше всего люди возмутились запретом на имя Саида. Как заявила Садыгова, запрещена форма написания Saida, а само имя разрешено и должно писаться Səidə, чтобы не противоречить правилам азербайджанского языка.

«Есть правила, которым нужно следовать, чтобы защитить азербайджанский язык от внешнего воздействия. Вы можете быть Саидой, но писаться имя будет по-другому. У нас есть европейские имена, на которые никаких запретов не наложено, несмотря на то, что звучат они не по-азербайджански. Запрещена не только форма написания имени Саида, но и другие имена. Вы же не станете называть своего ребенка Петром или Павлом? Это русские имена, и азербайджанцы не могут называть ими своих детей», - заявила Садыгова.

«Нашими учеными построена целая система имен, и наша цель защитить язык, а не исказить его. Запрещено также имя Татьяна. Мы не можем привнести русское имя в Азербайджан. Представители любых других национальностей могут называть своих детей как угодно, но не азербайджанцы. Мы действуем в соответствии с нормами литературного языка», - отметила Садыгова.

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Oxu.az: Саялы Садыгова: Азербайджанцы не могут называть своих детей русскими именами - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
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