Попов: Главы МИД Армении и Азербайджана могут встретиться в декабре

PanARMENIAN.Net - Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов после встречи сопредседателей в Степанакерте с президентом Республики Арцах Бако Саакяном сделал заявление для прессы. Он сообщил, что следующая встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова может состояться в декабре.

По словам Попова, в ходе беседы международные посредники рассказали об итогах встречи в Нью-Йорке и представили свои подходы и видение по тем гуманитарным проблемам, которые обсуждались с президентом Азербайджана и премьером Армении на Венском саммите, а затем на встрече в Москве, пишет Artsakhpress.am.

«Речь идет, в частности, о журналистском обмене и об улучшении положения находящихся под арестом в Карабахе и Азербайджане лиц. Есть определенные идеи, и работа продолжается», - заявил Попов.

Он проинформировал, что тройка сопредседателей МГ недавно побывала в Женеве, встречалась с главой Международного комитета Красного Креста Петером Маурером и имела с ним конструктивную беседу.

По словам Попова, в случае согласия глав МИД Армении и Азербайджана их следующая встреча состоится в декабре в Братиславе.