Затулин: Азербайджан устраивает неприличные истерики из-за визита в Карабах

PanARMENIAN.Net - Депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил, что Азербайджан устраивает неприличные истерики из-за каких бы то ни было визитов, подчеркнув, что он не торгует оружием, а выступает за мир в регионе, пишет РИА Новости.

Ранее Азербайджан вручил России ноту из-за визита Затулина в Нагорный Карабах.

«Азербайджан все время, как и Украина, устраивает какие-то неприличные истерики по поводу приезда кого бы то ни было куда бы то ни было. Я не торгую оружием. Я выступаю за мир в регионе», - добавил Затулин.

«Неадекватность Азербайджанской стороны стала притчей во языцех. Они не только считают себя в праве оскорблять, приписывать, кляузничать, доносить что угодно публично по поводу пребывания кого бы то ни было где бы то ни было, за нас берут право определять, что есть наши интересы», - подчеркнул депутат.

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 12 октября провел встречу с депутатом Госдумы Российской Федерации, директором Института стран СНГ Константином Затулиным. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся связей между Арцахом и Россией, а также региональных процессов.