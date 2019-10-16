СМИ: Сирийская армия впервые за 5 лет вошла в Ракку

PanARMENIAN.Net - Передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка на севере страны впервые с 2014 года, сообщил военно-полевой источник, передает РИА Нвосоти.

Собеседник агентства добавил, что правительственные войска установили свои наблюдательные пункты.

Ракку в 2014 году захватили террористы «Исламского государства», город фактически стал цитаделью боевиков. В октябре 2017-го город освободили после многомесячной операции «Сирийских демократических сил» при поддержке авиации международной коалиции.

В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований Ракка была разрушена. Город до сих пор не восстановлен.

13 октября стало известно, что курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии и официальные власти страны договорились о размещении правительственных войск на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.

Это произошло после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира», направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и ИГ. В тот же день авиация нанесла удары по ряду приграничных сирийских городов, затем началась наземная часть кампании. Дамаск неоднократно осуждал оккупационную политику Турции на севере Сирии.