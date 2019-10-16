СМИ: Сирийская армия впервые за 5 лет вошла в Ракку
16 октября 2019 - 16:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка на севере страны впервые с 2014 года, сообщил военно-полевой источник, передает РИА Нвосоти.
Собеседник агентства добавил, что правительственные войска установили свои наблюдательные пункты.
Ракку в 2014 году захватили террористы «Исламского государства», город фактически стал цитаделью боевиков. В октябре 2017-го город освободили после многомесячной операции «Сирийских демократических сил» при поддержке авиации международной коалиции.
В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований Ракка была разрушена. Город до сих пор не восстановлен.
13 октября стало известно, что курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии и официальные власти страны договорились о размещении правительственных войск на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
Это произошло после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира», направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и ИГ. В тот же день авиация нанесла удары по ряду приграничных сирийских городов, затем началась наземная часть кампании. Дамаск неоднократно осуждал оккупационную политику Турции на севере Сирии.
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