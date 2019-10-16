В Турции около 200 человек задержали за критику операции в Сирии
16 октября 2019 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Турции, с начала военной операции против формирований курдов из группировки YPG в Сирии, за критику действий Анкары задержано уже около 200 человек. В целом, 186 человек задержано по обвинению в «пропаганде в пользу террористической организации» в социальных сетях, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство «Анадолу».
В отношении 24 задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Турецкие органы юстиции, так же, как и во время предыдущих военных операций Анкары против YPG в 2016 и 2018 годах, весьма сурово расправляются с критиками. По данным Анадолу, с начала последней операции неделю тому назад выявлено 839 человек, подозреваемых в распространении «нелегального контента в соцсетях». В отношении прокурдской Партии демократии народов (ПДН) уже ведутся следственные действия.
ПДН - единственная в Турции политическая партия в Турции, которая открыто отвергает военную интервенцию Анкары в Сирии. Она называет военную операцию «вторжением», «агрессией» и «попыткой оккупации». В то же время союзная правительству Партия националистического движения, а также оппозиционные Народно-республиканская и Хорошая партии одобряют действия Анкары.
Правительство Турции считает ПДН политическим крылом запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП), которая поддерживает связи с YPG.
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