// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Турции около 200 человек задержали за критику операции в Сирии

В Турции около 200 человек задержали за критику операции в Сирии
16 октября 2019 - 17:59 AMT

PanARMENIAN.Net - В Турции, с начала военной операции против формирований курдов из группировки YPG в Сирии, за критику действий Анкары задержано уже около 200 человек. В целом, 186 человек задержано по обвинению в «пропаганде в пользу террористической организации» в социальных сетях, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство «Анадолу».

В отношении 24 задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Турецкие органы юстиции, так же, как и во время предыдущих военных операций Анкары против YPG в 2016 и 2018 годах, весьма сурово расправляются с критиками. По данным Анадолу, с начала последней операции неделю тому назад выявлено 839 человек, подозреваемых в распространении «нелегального контента в соцсетях». В отношении прокурдской Партии демократии народов (ПДН) уже ведутся следственные действия.

ПДН - единственная в Турции политическая партия в Турции, которая открыто отвергает военную интервенцию Анкары в Сирии. Она называет военную операцию «вторжением», «агрессией» и «попыткой оккупации». В то же время союзная правительству Партия националистического движения, а также оппозиционные Народно-республиканская и Хорошая партии одобряют действия Анкары.

Правительство Турции считает ПДН политическим крылом запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП), которая поддерживает связи с YPG.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Турции задержано около 200 человек за критику операции в Сирии
 Самое значимое
Умер французский актер армянского происхождения Шарль ЖерарУмер французский актер армянского происхождения Шарль Жерар
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
РФ готовится досрочно прекратить обслуживание железной дороги Армении
Twitter удалил тысячи учетных записей по всему миру
Forbes: Канье Уэст - самый высокооплачиваемый рэпер в мире
Доход Грузии от туризма снизился на 10.6% в августе
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Ватикан выпустил «умные» четки: Их можно использовать как фитнес-браслет С их помощью Ватикан надеется привлечь в церковь технически продвинутую молодежь
Затулин: Азербайджан устраивает неприличные истерики из-за визита в Карабах «Азербайджан все время, как и Украина, устраивает какие-то неприличные истерики по поводу приезда кого бы то ни было куда бы то ни было. Я не торгую оружием. Я выступаю за мир в регионе», - добавил Затулин.
Попов: Главы МИД Армении и Азербайджана могут встретиться в декабре По словам Попова, в ходе беседы международные посредники рассказали об итогах встречи в Нью-Йорке
Ryanair начнет летать из Армении в Рим, Берлин, Милан и Мюнхен Рейсы в Италию откроются с января 2020 года, в Германию - с лета