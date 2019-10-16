Ватикан выпустил «умные» четки: Их можно использовать как фитнес-браслет
16 октября 2019 - 18:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Католическая церковь выпустила умные электронные четки eRosary. С их помощью Ватикан надеется привлечь в церковь технически продвинутую молодежь, пишет TJ со ссылкой на Engadget.
Устройство состоит из 10 бусин, выполенных из черного агата, а также умного креста, в котором хранится вся информация. Четки могут отслеживать процесс чтения молитвы Розария — сочетание устной и мысленной молитвы, совершаемой при помощи четок. Также устройство следит за физической активностью владельца.
Четки разработала компания Acer. Стоимость устройства составляет 85 евро. В комплект входит станция для беспроводной зарядки.
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