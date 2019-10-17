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Погибший в Ереване полицейский награжден медалью «За отвагу»

Погибший в Ереване полицейский награжден медалью «За отвагу»
17 октября 2019 - 17:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саргсян подписал указ о присвоении старшине полиции Тиграну Аракеляну медали «За отвагу». Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

Медал присвоена по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.

Тигран Аракелян погиб в ночь на 16 октября. Убийца – 16-летний подросток, ограбил с братом салон ркасоты незадолго до происшествия. Аракелян с напарником догнал грабителей, однако один из них выхватил его табельный пистолет, затрелил его и ранил второго полицейского.

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