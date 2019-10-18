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Горан Брегович даст концерт в Ереване в новогоднюю ночь

Горан Брегович даст концерт в Ереване в новогоднюю ночь
18 октября 2019 - 10:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Известный сербский музыкант Горан Брегович даст концерт в Ереване в канун Нового года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

Концерт состоится на Площади Республики.

Брегович впервые выступил с концертом в Армении в 2010 году в рамках музыкального фестиваля «Ереванские перспективы».

Брегович известнен в странах восточной Европы по рок-группе Bijelo Dugme, а также во всем мире как автор музыки к фильмам, среди которых несколько фильмов Эмира Кустурицы.

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Запись Акопа Карапетяна в Facebook
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