Горан Брегович даст концерт в Ереване в новогоднюю ночь
18 октября 2019 - 10:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный сербский музыкант Горан Брегович даст концерт в Ереване в канун Нового года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.
Концерт состоится на Площади Республики.
Брегович впервые выступил с концертом в Армении в 2010 году в рамках музыкального фестиваля «Ереванские перспективы».
Брегович известнен в странах восточной Европы по рок-группе Bijelo Dugme, а также во всем мире как автор музыки к фильмам, среди которых несколько фильмов Эмира Кустурицы.
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Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной Киноакадемии.
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Церемония награждения состоится 24 сентября.
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