Турция приостановила военную операцию в Сирии после переговоров с США

PanARMENIAN.Net - Соединенные Штаты и Турция достигли 18 октября по итогам переговоров в Анкаре соглашения о приостановке турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии. Американский лидер Дональд Трамп уже назвал такой исход переговоров «великим днем для всей цивилизации», но Анкара в то же время подчеркивает, что этот шаг нельзя расценивать как установление режима прекращения огня.

Консультации проходили в президентском дворце в столичном районе Бештепе. Сначала президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял вице-президента США Майкла Пенса, затем состоялись обсуждения в составе делегаций. Турецкая сторона была представлена вице-президентом Фуатом Октаем, главой МИД Мевлютом Чавушоглу, министром национальной обороны Хулуси Акаром, министром финансов и казначейства Бератом Албайраком и главой Генштаба ВС Турции генералом Яшаром Гюлером. В состав американской делегации входили госсекретарь Майкл Помпео, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, пишет ТАСС.

Как следует из совместного заявления сторон по итогам переговоров, распространенного пресс-пулом вице-президента США, Турция обязалась приостановить операцию «Источник мира», чтобы дать возможность курдским отрядам из состава «Сил народной самообороны» (СНС), которые Анкара считает связанными с Рабочей партией Курдистана (РПК), в течение 120 часов (пяти суток) покинуть зону безопасности.

Выступая на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре по итогам консультаций, Пенс уточнил, что отвод курдских сил будет производиться за демаркационную линию, находящуюся примерно в 30 км к югу от границы Турции и Сирии. После того как курды покинут район, операция ВС Турции, согласно этим договоренностям, будет остановлена.

Вашингтон в ответ согласился с момента приостановки турецкой операции на севере Сирии не вводить новые санкции против Анкары. Он также пообещал отменить уже действующие ограничения, когда будет обеспечено «постоянное прекращение огня». Пенс при этом подчеркнул, что никаких других уступок Турции со стороны США в ходе переговоров сделано не было.

Трамп в свою очередь выразил уверенность в том, что новые санкции против Турции уже не понадобятся. Он назвал Эрдогана своим другом и подчеркнул, что «ценит и будет ценить в дальнейшем» то, что турецкий лидер «поступил правильно». По словам американского лидера, Соединенные Штаты не рассчитывали на столь скорые договоренности с Турцией. Достижение соглашения, убежден он, пойдет на пользу всем сторонам. Эрдоган в ответ заявил, что совместные усилия Турции и США будут способствовать установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке.

На пресс-конференции по итогам переговоров глава МИД Турции заострил внимание журналистов на том, что Анкара лишь приостанавливает военную операцию в Сирии и данный шаг нельзя расценивать как введение режима прекращения огня.

Советник президента Сирии Бусейна Шаабан назвала соглашение, достигнутое США и Турцией, туманным. По ее словам, в Дамаске рассматривают турецкую буферную зону как оккупацию части сирийской территории.