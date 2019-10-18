Армянская гуммиссия в Сирии передала военному госпиталю Алеппо медпринадлежности

PanARMENIAN.Net - Гуманитарная миссия Армении в Сирии при взаимодействии с Генконсульством РА в Алеппо 17 октября передала военному госпиталю Алеппо медицинские принадлежности. Об этом сообщает Центр гуманитарного разминирования.

Руководство военного госпиталя выразило благодарность армянским врачам не только за предоставленные принадлежности, но и за ежедневное врачебное содействие, которое они оказывают в армянском доме престарелых, а также в ряде медучреждений.

По словам начальника военного госпиталя, генерала Фаэза аль-Аюби, армянские и сирийские врачи работают вместе, чтобы помочь пострадавшим от войны. «Наши армянские партнеры ежедневно с человечностью, гуманностью и профессионально оказывают помощь сирийскому населению. Мы высоко ценим тот факт, что армяне поддержали нас в этот сложный период», - отметил он.

Директор госпиталя поблагодарил власти Армении, а также органы здравоохранения за их постоянную поддержку.