В Грузии создана комиссия для решения судьбы найденных надгробных камней с армянскими надписями
18 октября 2019 - 12:06 AMT
PanARMENIAN.Net - В Грузии создана комиссия, которая решит что делать с надгробными камнями, которые были найдены во время реконструкции Сухого моста в Тбилиси.
Во время реконструкции Сухого моста в Тбилиси были найдены надгробные камни с высеченными на них армянскими и грузинскими надписями. Они были пронумерованы красной краской. У общественности данный факт вызвал возмущение, пишет Jnews.ge.
11 октября посольство Армении в Грузии выступило с заявлением, что дипломаты посольства Республики Армения в Грузии посетили строительную площадку, где осмотрели пронумерованные надгробия. Дипломаты связались с представителями строительной компании и работают с грузинскими властями, чтобы определить будущее надгробий.
На данный момент создана комиссия, которая занимается этим вопросом. В комиссию входят представители министерства культуры, Национального агентства охраны культурного наследия, мэрии Тбилиси. Обсуждаются несколько путей решения данного вопроса: передача армянской общине Грузии, размещение в Пантеоне Ходживанк, или же передача в какой-нибудь другой музей Грузии.
Надгробные камни, как строительный материал использовались в советское время в Тбилиси и часто о них становится известно, когда идут работы по реконструкции.
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