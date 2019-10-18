Мхитарян не примет участие в матче «Рома» - «Сампдория»
18 октября 2019 - 12:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник итальянской «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян не будет участвовать во встрече своего клуба с «Сампдорией». Об этом говорится на официальном сайте «Ромы»
Матч состоится 20 октября.
Мхитарян получил травму в матче чемпионата Италии против «Лече». Армянский полузащитник не принял участия и в последних матчах сборной Армении против Лихтенштейна и Финляндии.
Самое значимое
В квалификационном раунде упражнения на кольцах он набрал 14.566 очка и занял 8-е место, завоевав путевку в финал
«Генрих Мхитарян получил травму паха в игре с «Лечче». Серьезность травмы определится завтра в ходе медобследования», - говорится в сообщении.
Мартиросян (109 кг) занял первое место в рывке, подняв 199 кг.
В новой команде Мхитарян выбрал 77-й номер.
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