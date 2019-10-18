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Мхитарян не примет участие в матче «Рома» - «Сампдория»

Мхитарян не примет участие в матче «Рома» - «Сампдория»
18 октября 2019 - 12:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник итальянской «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян не будет участвовать во встрече своего клуба с «Сампдорией». Об этом говорится на официальном сайте «Ромы»

Матч состоится 20 октября.

Мхитарян получил травму в матче чемпионата Италии против «Лече». Армянский полузащитник не принял участия и в последних матчах сборной Армении против Лихтенштейна и Финляндии.

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