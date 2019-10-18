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Во Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта в стиле 11 сентября

Во Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта в стиле 11 сентября
18 октября 2019 - 13:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Французские правоохранители арестовали подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом сообщил глава французского МВД Кристоф Кастанер.

По словам министра, подозреваемый, который «вдохновлялся 11 сентября» и планировал угнать самолет, был арестован в прошлом месяце. Кастанер отметил, что этот арест стал 60-м предотвращенным терактом во Франции начиная с 2013 года, пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Info.

Источники в полиции сообщили, что речь идет о 30-летнем гражданине Франции, проживающем в столичном департаменте О-де-Сен.

Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.

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