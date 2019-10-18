СМИ: Турция возобновила военные действия в Сирии

PanARMENIAN.Net - Вооруженные силы Турции возобновили 18 октября атаки на город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение о временном прекращении огня, достигнутое с США. С таким утверждением выступил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на курдские источники.

По данным государственного сирийского агентства SANA, турецкие военные нанесли артиллерийские удары по нескольким деревням, расположенным в районе Рас-эль-Айна. Телеканал Al Arabiya передает, что боевики воюющих на стороне Анкары формирований вооруженной сирийской оппозиции атаковали гуманитарный конвой, направлявшийся в Рас-эль-Айн, пишет ТАСС.

Ранее агентство Reuters информировало о том, что в городе возобновились обстрелы и столкновения, слышна стрельба и виден дым от обстрела над несколькими городскими кварталами.

Власти Турции пока не комментируют эту информацию.

17 октября Соединенные Штаты и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии», покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.