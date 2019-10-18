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Сын Азнавура с супругой переселились в Армению

Сын Азнавура с супругой переселились в Армению
18 октября 2019 - 16:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Сын великого шансонье Шарля Азнавура Николя Азнавур вместе со своей супругой переселился в Армению. Об этом он заявил журналистам в Гюмри.

Он также сказал, что ощущает особую атмосферу Гюмри, признавшись, что этот город всегда имел для него особенное значение, пишет «Новости-Армения».

«Мы с радостью приезжаем в Гюмри и уже не первый раз. И люди, несмотя на стесненные обстоятельства, накрывают столы с большой душой», - сказал Азнавур.

О планах переехать в Армению Никола Азнавур сообщил еще в 2018 году.

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