Samsung Galaxy S10 можно разблокировать любым отпечатком пальца

PanARMENIAN.Net - Любой отпечаток пальца подойдет для разблокировки смартфона Galaxy S10, признали в корпорации Samsung.

Компания пообещала выпустить программное обеспечение, способное исправить этот изъян. Об уязвимости стало известно благодаря британке, муж которой сумел разблокировать ее телефон при помощи своего отпечатка пальца, пишет BBC.

Лиза Нильсон купила гелевую защитную пленку для телефона на eBay за 2,7 фунта, отсканировала отпечаток своего большого пальца правой руки, а потом обнаружила, что отпечаток большого пальца левой руки также может разблокировать телефон. Она попросила своего мужа попробовать разблокировать смартфон, и он тоже смог это сделать обеими руками.

Супруги провели эксперимент с другим телефоном, нанеся на него ту же защитную пленку, - результат оказался таким же.

В марте, после релиза смартфона Galaxy S10, Samsung назвал технологию аутентификации по отпечатку пальца революционной.

Сканер смартфона использует ультразвуковую технологию распознавания 3D-отпечатков пальцев, чтобы идентифицировать пользователя.

В компании Samsung заявили, что знают о проблеме некорректного распознавания отпечатков и исправят ее. Южнокорейский онлайн-банк KaKao обратился к клиентам с просьбой отключить опцию распознавания отпечатков пальцев для доступа к личным счетам до тех пор, пока проблема не будет устранена.

В предыдущих отчетах о работе смартфона были сделаны предположения о том, что некоторые защитные пленки для телефонов несовместимы с датчиком сканирования Samsung: они оставляют небольшой воздушный зазор, неплотно прилегая к телефону, и это мешает корректному сканированию.