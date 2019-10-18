Samsung Galaxy S10 можно разблокировать любым отпечатком пальца
18 октября 2019 - 15:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Любой отпечаток пальца подойдет для разблокировки смартфона Galaxy S10, признали в корпорации Samsung.
Компания пообещала выпустить программное обеспечение, способное исправить этот изъян. Об уязвимости стало известно благодаря британке, муж которой сумел разблокировать ее телефон при помощи своего отпечатка пальца, пишет BBC.
Лиза Нильсон купила гелевую защитную пленку для телефона на eBay за 2,7 фунта, отсканировала отпечаток своего большого пальца правой руки, а потом обнаружила, что отпечаток большого пальца левой руки также может разблокировать телефон. Она попросила своего мужа попробовать разблокировать смартфон, и он тоже смог это сделать обеими руками.
Супруги провели эксперимент с другим телефоном, нанеся на него ту же защитную пленку, - результат оказался таким же.
В марте, после релиза смартфона Galaxy S10, Samsung назвал технологию аутентификации по отпечатку пальца революционной.
Сканер смартфона использует ультразвуковую технологию распознавания 3D-отпечатков пальцев, чтобы идентифицировать пользователя.
В компании Samsung заявили, что знают о проблеме некорректного распознавания отпечатков и исправят ее. Южнокорейский онлайн-банк KaKao обратился к клиентам с просьбой отключить опцию распознавания отпечатков пальцев для доступа к личным счетам до тех пор, пока проблема не будет устранена.
В предыдущих отчетах о работе смартфона были сделаны предположения о том, что некоторые защитные пленки для телефонов несовместимы с датчиком сканирования Samsung: они оставляют небольшой воздушный зазор, неплотно прилегая к телефону, и это мешает корректному сканированию.
Самое значимое
Конгресс на тему «Сила децентрализации. ожидание и опасность» проходит 6-9 октября
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Partner news
Последние новости
В Барселоне протестующие заблокировали вход в храм Саграда Фамилиа Администрация Саграды Фамилии напоминает, что заранее купленный билет можно обменять на сайте.
Сын Азнавура с супругой переселились в Армению Он также сказал, что ощущает особую атмосферу Гюмри, признавшись, что этот город всегда имел для него особенное значение.
СМИ: Турция возобновила военные действия в Сирии По данным государственного сирийского агентства SANA, турецкие военные нанесли артиллерийские удары по нескольким деревням, расположенным в районе Рас-эль-Айна
Во Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта в стиле 11 сентября По словам министра, подозреваемый, который «вдохновлялся 11 сентября» и планировал угнать самолет, был арестован в прошлом месяце.