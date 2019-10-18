В НАТО положительно оценили работу полевого госпиталя ВС Армении

PanARMENIAN.Net - С целью наблюдения и оценки действий армянских военнослужащих в ходе учений, проведенных в учебном центре «Зар» Минобороны Армении, в РА прибыла мониторинговая группа НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.

Цель учений – оценка по стандартам НАТО и получение аттестации об участии в международных миротворческих миссиях.

17 октября в административном комплексе МО РА состоялось подведение итогов оценки работы полевого госпиталя Вооруженных сил РА, на котором присутствовал министр обороны РА Давид Тоноян.

Министр обороны РА побеседовал с международными наблюдателями, поинтересовался их впечатлениями о действиях личного состава ВС РА. Наблюдатели представили свои замечания и заключения, выступили с предложениями по устранению зафиксированных определенных упущений.

Предварительная оценка наблюдателей положительная, окончательная будет дана через шесть месяцев, с учетом целевой работы по устранению упущений.

По сценарию учений, один из батальонов миротворческой бригады ВС Армении и инженерно-саперный взвод осуществили миротворческую миссию, а мобильный полевой госпиталь – медицинское обеспечение их действий. В выделенном полевом мобильном госпитале было проведено разделение условных раненых, по степени тяжести ранения, обеспечение необходимой медицинской помощи, вертолетная эвакуация и другие оперативные мероприятия.