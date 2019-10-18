Две женщины впервые в истории вместе вышли в открытый космос

PanARMENIAN.Net - Впервые в истории в открытый космос вышли сразу две женщины - американские астронавтки Кристина Кук и Джессика Меир. Им предстоит заменить один из внешних энергоблоков Международной космической станции (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход начался в 7.38 утра по североамериканскому восточному времени. Ожидается, что они пробудут за пределами МКС 5 с половиной часов, пишет Deutsche Welle.

Блоки, аналогичные вышедшему из строя, регулируют количество заряда, поступающего от солнечных панелей в энергосистемы станции. Неисправность не влияет на безопасность экипажа и текущие лабораторные эксперименты, подчеркнули в NASA.

Женщины выходили в открытый космос 14 раз за время освоения космического пространства. Первой из них стала советская женщина-космонавт Светлана Савицкая в 1984 году. Для бортинженера Кристины Кук нынешняя операция стала четвертым выходом, а для ее коллеги Меир - первым. Американка Пегги Уитсон совершила 10 выходов общей продолжительностью более 60 часов.