Президент РА: Ереван принадлежит всем нам, в какой бы точке мира мы ни находились

PanARMENIAN.Net - Столица Армении Ереван 19 октября отмечает 2801-летие со дня основания города. По случаю дня города поздравительное послание направил президент Армении Армен Саркисян.

«Сегодня день столицы всея Армении – Еревана. У каждого из нас свой Ереван, и они объединяются и становятся одним и единственным.

Ереван принадлежит всем нам, в какой бы точке мира мы ни находились. Культурно-историческое наследие Еревана – неделимая часть наших ценностей. Его нужно сохранить и передать поколениям, как гордость, как свидетельство национальной биографии, незаменимый источник вдохновения», - говорится в поздравлении президента.

Отмечается, что Ереван можно любить и нужно любить, будучи заботливым и внимательным к нему.

«Ереван только внешне город камня. В действительности он чрезвычайно нежен и чувствителен. У Еревана есть память. Ереван, широко улыбаясь, зовет и великодушно принимает всех нас. Ереван снисходителен, даже по отношению к тому, кто уехал обиженным или грустным один день, один час, один год или тридцать лет назад.

Ереван сегодня добавляет еще одну страницу к своей почти трехтысячелетней истории. Эта история пишется каждым из нас: нашим трудом, нашим отношением, делами, мыслями, на родине или вне ее границ.

Давайте любить Ереван! Давайте каждый Божий день вынашивать одну мысль, одну мечту, одну идею, превращать их в дело и в реальность, во имя Еревана и ереванца, во имя Армении и всемирного армянства.

С праздником, Ереван, моя любовь!» - написал президент.