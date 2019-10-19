ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 150 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 13 июля по 19 октября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 150 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1100 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают сохранять полноценный контроль на передовой и предпринимают необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.