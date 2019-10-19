Президент Армении примет участие в церемонии интронизации императора Японии
19 октября 2019 - 14:38 AMT
PanARMENIAN.Net - По приглашению правительства Японии президент Республики Армения Армен Саркисян с супругой Нуне Саркисян 19 октября отправятся в Токио для участия в торжественной церемонии интронизации императора Японии Нарухито. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
85-летний японский император Акихито официально отрекся от престола в апреле этого года. Его сменил 59-летний сын, наследный принц Нарухито.
Основной церемониал интронизации нового императора включает, в частности, торжественный ужин, а также официальный прием. Президент РА Саркисян примет участие в приеме от имени премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В этих церемониях примут участие президенты и главы правительств многих стран мира, другие высокопоставленные чиновники.
Во время своего рабочего визита в Японию Саркисян проведет двусторонние встречи с президентами и премьер-министрами разных стран. Президент также посетит Токийскую фондовую биржу, Японское агентство по ядерному регулированию и одну из ведущих мировых промышленных и технологических компаний Mitsubishi Heavy Industries.
Президент Армении также проведет встречи с руководителями ряда крупных японских компаний, с целью призвать их посетить Армению, познакомиться с возможностями и перспективами сотрудничества. Саркисян также выступит с лекцией в Токийском университете.
Самое значимое
Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно ч.1 ст.133 Конституции, а также ч.2 ст.13 закона «О службе в Полиции», Валерия Осипяна освободить от должности начальника Полиции Республики Армения
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Partner news
Последние новости
Турция обвинила курдов в нарушении режима прекращения огня Также турецкие власти поставили в известность США о нарушениях режима со стороны курдов.
NASA: К Земле приближается астероид Этот астероид относится к группе «Аполлонов», в которой известно более пяти тысяч объектов.
15 человек стали жертвами разрушения дамбы в Красноярском крае Судьба 13 человек пока остается неизвестной.
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 150 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1100 выстрелов.