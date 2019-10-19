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Президент Армении примет участие в церемонии интронизации императора Японии

Президент Армении примет участие в церемонии интронизации императора Японии
19 октября 2019 - 14:38 AMT

PanARMENIAN.Net - По приглашению правительства Японии президент Республики Армения Армен Саркисян с супругой Нуне Саркисян 19 октября отправятся в Токио для участия в торжественной церемонии интронизации императора Японии Нарухито. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

85-летний японский император Акихито официально отрекся от престола в апреле этого года. Его сменил 59-летний сын, наследный принц Нарухито.

Основной церемониал интронизации нового императора включает, в частности, торжественный ужин, а также официальный прием. Президент РА Саркисян примет участие в приеме от имени премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В этих церемониях примут участие президенты и главы правительств многих стран мира, другие высокопоставленные чиновники.

Во время своего рабочего визита в Японию Саркисян проведет двусторонние встречи с президентами и премьер-министрами разных стран. Президент также посетит Токийскую фондовую биржу, Японское агентство по ядерному регулированию и одну из ведущих мировых промышленных и технологических компаний Mitsubishi Heavy Industries.

Президент Армении также проведет встречи с руководителями ряда крупных японских компаний, с целью призвать их посетить Армению, познакомиться с возможностями и перспективами сотрудничества. Саркисян также выступит с лекцией в Токийском университете.

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