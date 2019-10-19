15 человек стали жертвами разрушения дамбы в Красноярском крае

PanARMENIAN.Net - Число погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее сообщалось о 13 погибших. Еще 14 пострадали, они находятся в больнице, в том числе трое — в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости.

Судьба 13 человек пока остается неизвестной.

Дамбу технологического водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино на реке Сайба прорвало около шести утра по местному времени. В результате в рабочем поселке затопило два общежития.

По данным местных властей, дамба принадлежит холдингу «Сибзолото», но нигде не зарегистрирована. Как заявил глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин, сооружение построено кустарным способом с нарушением всех норм.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.