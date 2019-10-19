NASA: К Земле приближается астероид

PanARMENIAN.Net - Астероид 162082 (1998 HL1) приближается к Земле, однако опасности для нашей планеты он не представляет. Об этом сообщил Центр исследования околоземных объектов NASA.

Размер этого объекта от 400 метров до одного километра. По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны, пишет «Российская газета».

Этот астероид относится к группе «Аполлонов», в которой известно более пяти тысяч объектов.

Приближающийся астероид 162082 был открыт 18 апреля 1998 года.