Турция обвинила курдов в нарушении режима прекращения огня
19 октября 2019 - 15:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция обвинила курдские формирования «Силы народной самообороны» в нарушении режима прекращения огня. Ранее о пятидневной приостановке боевых действий договорились Вашингтон и Анкара.
«За последние 36 часов террористы из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны» осуществили 14 обстрелов, 12 из которых были совершены в районе Рас-эль-Айна, один в районе Телль-Абъяд и один в районе Телль-Тамер»,— говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции, пишет «Ъ».
Также турецкие власти поставили в известность США о нарушениях режима со стороны курдов.
В полночь 18 октября Турция приостановила на пять дней свою военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Соглашение было достигнуто в результате переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американской делегацией во главе с вице-президентом США Майком Пенсом. Главное условие Анкары — отвод курдских формирований от турецко-сирийской границы и сдача ими тяжелого вооружения.
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