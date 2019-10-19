Турция обвинила курдов в нарушении режима прекращения огня

PanARMENIAN.Net - Турция обвинила курдские формирования «Силы народной самообороны» в нарушении режима прекращения огня. Ранее о пятидневной приостановке боевых действий договорились Вашингтон и Анкара.

«За последние 36 часов террористы из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны» осуществили 14 обстрелов, 12 из которых были совершены в районе Рас-эль-Айна, один в районе Телль-Абъяд и один в районе Телль-Тамер»,— говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции, пишет «Ъ».

Также турецкие власти поставили в известность США о нарушениях режима со стороны курдов.

В полночь 18 октября Турция приостановила на пять дней свою военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Соглашение было достигнуто в результате переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американской делегацией во главе с вице-президентом США Майком Пенсом. Главное условие Анкары — отвод курдских формирований от турецко-сирийской границы и сдача ими тяжелого вооружения.