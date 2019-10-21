США разбомбили свою авиабазу в Сирии

США разбомбили свою авиабазу в Сирии
21 октября 2019 - 11:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Американские военнослужащие полностью разрушили базу ВВС Аль-Кулаиб в северной Сирии, не дожидаясь подхода туда сирийской правительственной армии. Как сообщил корреспондент агентства SANA в провинции Хасака, на базе, которая ранее использовалась для приема и отправки самолетов и вертолетов международной коалиции, уничтожена в том числе взлетно-посадочная полоса.

Издание также указывает, что американцы спешно эвакуируют и оставшиеся базы в провинции Хасака. В частности, речь идет о военном городке, который находился возле дамбы на реке Евфрат, пишет РБК.

Ранее американцы впервые использовали авиацию для ликвидации базы в районе бывшего цементного завода французской компании Lafarge в провинции Ракка, указывало издание Business Insider. Ракетными ударами c F-15 уничтожались брошенные там техника и боеприпасы. Как рассказал журналистам бывший спецпредставитель президента США при антитеррористической коалиции Бретт Макгерк, это была операция по принципу «разбить стекло в случае чрезвычайной ситуации». «Такой сценарий применяется в случае крайне неблагоприятного сценария», — сказал он.

Американские базы в Сирии появились, поскольку США активно помогали курдам во время боев с «Исламским государством». Спешно эвакуировать их пришлось после того, как с севера на курдов начала наступать турецкая армия под предлогом создания 30-километровой зоны безопасности, а с запада — по соглашению, заключенному курдами с Дамаском при посредничестве России, — правительственная армия Башара Асада. В результате американцам сначала пришлось покинуть города Манбидж и Кобани, а затем полностью уйти из провинций Алеппо и Ракка.

Планируется, что эвакуированные из Сирии 700 американских военнослужащих в дальнейшем будут дислоцироваться в Ираке.

Ссылки по теме:
Sputnik. US Forces Reportedly Bomb Their Own Airfield in Syria
Rbc.ru: Американцы разбомбили свою авиабазу в Сирии
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