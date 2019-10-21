Во Франции напали на редакцию армянского журнала Nouvelles d'Arménie
21 октября 2019 - 11:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Во Франции в ночь на 20 октября совершено нападение на офис армянского франкоязычного журнала Nouvelles d'Arménie (Новости Армении). Об этом сообщило посольство РА во Франции.
«Посольство Армении во Франции решительно осуждает нападение на офис журнала Nouvelles d'Arménie. Это серьезное посягательство против свободы слова и республиканских ценностей», - написала в своем микроблоге в Twitter армянский посол Асмик Толмаджян.
Она также разместила фотографию разгромленной редакции.
Как сообщает само издание, была сломана дверь редакции, украдены фотокамера и три компьютера, где хранились конфиденциальные сведения.
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Армения призывает к действенным международным усилиям, чтобы положить конец этому военному вторжению, предотвратить массовые зверства и защитить население Сирии, граничащей с Турцией.
Айрапетян отметил, что учитывая начало турецкой военной операции в Сирии - в армянонаселенные районах, он провел телефонную беседу с консулом РА в Алеппо Арменом Саркисяном.
По его словам, в последнее время ситуация на линии соприкосновения в Карабахе достаточно спокойная, инцидентов мало, они не очень крупные.
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