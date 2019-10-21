Во Франции напали на редакцию армянского журнала Nouvelles d'Arménie

Во Франции напали на редакцию армянского журнала Nouvelles d'Arménie
21 октября 2019 - 11:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Во Франции в ночь на 20 октября совершено нападение на офис армянского франкоязычного журнала Nouvelles d'Arménie (Новости Армении). Об этом сообщило посольство РА во Франции.

«Посольство Армении во Франции решительно осуждает нападение на офис журнала Nouvelles d'Arménie. Это серьезное посягательство против свободы слова и республиканских ценностей», - написала в своем микроблоге в Twitter армянский посол Асмик Толмаджян.

Она также разместила фотографию разгромленной редакции.

Как сообщает само издание, была сломана дверь редакции, украдены фотокамера и три компьютера, где хранились конфиденциальные сведения.

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Запись Асмик Толмаджян в Twitter
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