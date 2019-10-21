Пашинян: Уровень безработицы в Армении существенно снизился
21 октября 2019 - 13:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Уровень безработицы в Армении существенно сократился. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Рад зафиксировать, что со второго квартала 2019 года у нас есть существенный спад безработицы. Если во втором квартале 2018 года количество безработных составляло 236 400 человек, то во втором квартале 2019 года количество безработных составляет 207 000 человек, сократившись на 29 200 человек», - отметил премьер.
По его словам, в настоящее время безработица в Армении составляет 17.7%.
«Это означает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая безработица в нашей стране сократилась на 2.5%», - написал Пашинян.
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Другие подробности не сообщаются.
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