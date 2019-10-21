Минздрав РА: Трансплантация органов от трупных доноров спасет жизни

PanARMENIAN.Net - Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил журналистам, что планы по развитию в Армении пересадки органов от трупных доноров все еще в силе.

По словам Торосяна, это поможет спасать жизни людей, пишет «А1+».

Министр отметил, что первостепенной и важной является пересадка почки, а к трансплантации других органов - печени, сердца, легких, которые довольно сложны, обратятся в дальнейшем. По словам Торосяна, в Армении сейчас пересаживают почки от живых доноров, и эти случаи в 2019 году довольно увеличились. В 2019 году было сделано в два раза больше пересадок, чем до этого, и все это частично было осуществлено за счет государства. На каждую трансплантацию государство выделяет 2.5 млн драмов.

Министр отметил, что тема трансплантации от трупных доноров вызвала волну критики, однако «здоровой критики» не было.

«Наши соотечественники едут в другие страны для трансплантации печени и почки и платят от 30 до 150 тысяч долларов, и большая часть этих трансплантаций осуществляется именно трупными органами», - отметил Торосян.

Министр подчеркнул, что для трансплантации трупных органов есть правовые акты, которые должны применяться на практике, начиная с установки диагноза смерти мозга. Пока не будет поставлен диагноз смерти мозга, у донора нельзя изымать органы.

«Мы понимаем, что вперед нужно двигаться очень аккуратно, но однозначно нужно», - добавил Торосян.

По его словам, в Армении для трансплантации органов трупов будет действовать институт не разрешения, а отказа.

«Кто не захочет, чтобы после смерти его мозга, его органы были использованы для спасения жизни другого человека, может написать заявление об отказе, в реестре будет видно, что нет права использовать органы этого человека. А кто не напишет, мы сможем использовать его органы», - отметил Торосян.