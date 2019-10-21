Глава МИД Армении отправляется в Великобританию
21 октября 2019 - 13:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян с 21 по 22 с рабочим визитом отбудет в Великобританию. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
В рамках визита министр проведет встречи с британскими коллегами.
Также запланированы встречи Мнацаканяна с представителями ведущих британских СМИ.
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