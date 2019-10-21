Пассажиропоток в аэропортах Армении увеличился на 11.4% с начала 2019-го

PanARMENIAN.Net - Пассажиропоток через армянские аэропорты «Звартноц» и «Ширак» в сентябре 2019 года увеличился на 16.5% по сравнению с сентябрем 2018 года, составив 324,755 человек. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Армения – Международные аэропорты».

С начала 2019 года по сентябрь пассажиропоток через два аэропорта Армении составил 2,396,966 человек, что на 11.4% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Через аэропорт «Звартноц» пассажиропоток за отчетный период увеличился на 18.8%, до 312,240 человек против 262,816 в сентябре 2018 года.

В гюмрийском аэропорту «Ширак» пассажиропоток сократился на 21.3%. Если в сентябре 2018 года аэропорт обслужил 15,904 пассажиров, то в сентябре текущего года их число составило 15,904 человек.

В январе-сентябре 2019 года по сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года в аэропортах «Звартноц» и «Ширак» на 13,3% увеличилось также количество взлетов и посадок.