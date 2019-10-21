Министр обороны РА примет участие в форуме по безопасности в Пекине
21 октября 2019 - 18:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Делегация во главе с министром обороны Армении Давидом Тонояном отбыла в Китайскую Народную Республику. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.
Делегация Минобороны Армении примет участие на проходящем 21-23 октября в Пекине 9 Сяншаньском форуме по безопасности.
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Другие подробности не сообщаются.
Здание расположено на проспекте Баграмяна в центре Еревана.
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