Шойгу: В Сирии 12 тюрем с боевиками остались без охраны
21 октября 2019 - 14:44 AMT
PanARMENIAN.Net - В Сирии двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами остались без охраны из-за турецкой операции. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.
«Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину», — отметил он, выступая на пленарном заседании пекинского Сяншаньского форума, пишет РИА Новости.
Министр призвал мировое сообщество консолидировать усилия для противодействия «вызовам террористов, их идеологии и пропаганде».
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию «Источник мира» против курдских отрядов. Вашингтон и Анкара договорились о приостановке боевых действий на 120 часов и отводе курдских формирований на 30 километров вглубь арабской республики для создания буферной зоны, которую турки будут контролировать самостоятельно.
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