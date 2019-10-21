Армянский тяжелоатлет завоевал малую золотую медаль на ЧЕ

PanARMENIAN.Net - На проходящем в столице Румынии Бухаресте первенстве Европы среди юниоров (U-20) и молодежи (U-23) Армения завоевала первую медаль. Об этом сообщает пресс-служба НОКА.

В соревнованиях среди юниоров Монте Мхитарян (55 кг) в упражнении рывок с результатом 111 кг завоевал малую золотую медаль, а в сумме двоеборья занял 5-е место.

В толчке армянский тяжелоатлет успешно выполнил только один подход и с результатом 125 кг оказался на 6-м месте. Результат Мхитаряна в сумме двоеборья – 236 кг.

Из представителей Армении 21 октября в соревнованиях среди юниоров выступит Севак Никогосян (67 кг).