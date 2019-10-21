Армянский тяжелоатлет завоевал малую золотую медаль на ЧЕ
21 октября 2019 - 18:47 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в столице Румынии Бухаресте первенстве Европы среди юниоров (U-20) и молодежи (U-23) Армения завоевала первую медаль. Об этом сообщает пресс-служба НОКА.
В соревнованиях среди юниоров Монте Мхитарян (55 кг) в упражнении рывок с результатом 111 кг завоевал малую золотую медаль, а в сумме двоеборья занял 5-е место.
В толчке армянский тяжелоатлет успешно выполнил только один подход и с результатом 125 кг оказался на 6-м месте. Результат Мхитаряна в сумме двоеборья – 236 кг.
Из представителей Армении 21 октября в соревнованиях среди юниоров выступит Севак Никогосян (67 кг).
Самое значимое
В квалификационном раунде упражнения на кольцах он набрал 14.566 очка и занял 8-е место, завоевав путевку в финал
«Генрих Мхитарян получил травму паха в игре с «Лечче». Серьезность травмы определится завтра в ходе медобследования», - говорится в сообщении.
Мартиросян (109 кг) занял первое место в рывке, подняв 199 кг.
В новой команде Мхитарян выбрал 77-й номер.
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