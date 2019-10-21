Китай впервые обогнал США по количеству богатых людей

Китай впервые обогнал США по количеству богатых людей
21 октября 2019 - 19:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Китай впервые обошел США по числу наиболее состоятельных людей. Об этом говорится в ежегодном отчете Global Wealth Report от Credit Suisse.

Как следует из исследования, по состоянию на середину 2019 года в Китае число граждан, вошедших в топ-10% самых богатых людей мира, составило 100 млн человек. В США же, по данным экспертов, к этой категории относятся 99 млн человек, пишет РБК.

«Несмотря на торговые разногласия между Соединенными Штатами и Китаем в течение последних 12 месяцев, обе страны добились значительных успехов в повышении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно», — отметил представитель Credit Suisse.

При этом, согласно данным Credit Suisse, США обгоняют Китай по общему числу миллионеров. В США их 18,6 млн человек, а в Китае — только 4,4 млн.

Всего, по оценке экспертов банка, в 2019 году число миллионеров выросло более чем на 1 млн человек по сравнению с предыдущим годом (с 45,6 до 46,8 млн человек).

В феврале китайская исследовательская компания Hurun представила отчет, согласно которому 27% всех миллиардеров мира имеют китайское происхождение. В 2018 году список миллиардеров сократился на 430 человек, и половина потерь пришлась на Китай. Общее число миллиардеров в Китае, Гонконге и Тайване по состоянию на начало 2019 года составило 658, а в США — 584.

Ссылки по теме:
Rbc.ru. США впервые уступили Китаю по числу богатейших людей
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