В ПАСЕ призывают освободить незаконно задержанных на митинге в Азербайджане

PanARMENIAN.Net - Докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану выразили обеспокоенность в связи с применением силы со стороны полиции при разгоне несанкционированной акции протеста в Баку и призвали освободить всех задержанных на этой акции. Соответствующее заявление было распространено 21 октября.

«Мы призываем власти снять ограничения на мирные демонстрации, освободить всех незаконно задержанных и расследовать случаи предполагаемых пыток и неправильного обращения», - гласит заявление Штефана Шеннаха (Австрия) и Роджера Гейла (Великобритания), которые называют действия полиции «чрезмерными и непропорциональными», пишет ТАСС.

В своем обращении парламентарии утверждают, что за день до уличной акции были задержаны по меньшей мере десять членов Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), они были приговорены к 60 дням административного ареста. Также они приводят неподтвержденные данные о пытках, примененных в отношении задержанных непосредственно на митинге, в том числе Али Керимли, лидера ПНФА, и утверждают, что информации о местонахождении некоторых задержанных до сих пор нет.

«Эти печальные события следует рассматривать в контексте продолжающихся нарушений свободы собраний и (в более общем плане) обстановки ограничений, препятствующих деятельности правительственных критиков и противников», - пишут депутаты.

19 октября полиция в Баку пресекла попытку оппозиционной организации «Национальный совет демократических сил» (НСДС) провести несанкционированный митинг в центре азербайджанской столицы, были задержаны 60 человек. Накануне МВД и Генпрокуратура Азербайджана выступили с заявлением, предупредив оппозицию, что все противоправные действия будут решительно пресекаться и против нарушителей закона будут приняты предусмотренные законодательством серьезные меры, включая привлечение к уголовной ответственности.