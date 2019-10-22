Партия Трюдо лидирует на выборах в парламент Канады
22 октября 2019 - 11:17 AMT
PanARMENIAN.Net - В Канаде 21 октября прошли выборы в Палату общин парламента. После обработки протоколов на 96 процентах участков Либеральная партия Канады действующего премьер-министра Джастина Трюдо лидирует в 157 округах из 338, говорится в предварительных результатах избирательной комиссии страны.
Ближайший соперник либералов, Консервативная партия Канады, получает большинство в 121 округе. На третьем месте располагается «Квебекский блок», лидирующий в 32 округах, на четвертом - Новая демократическая партия (24 округа). Остальные партии получают большинство в 4 округах, набирая в сумме 8,8 процента голосов. Либералы получили 33 процента голосов, консерваторы - 34,5 процента, «Квебекский блок» - 7,9 процента, а новые демократы 15,9 процента, пишет Deutsche Welle.
Явка по предварительным данным составила 62,95 процента избирателей. Около 27 млн человек могли воспользоваться своим избирательным правом.
Членов Палаты общин канадского парламента избирают на 4 года на прямом всеобщем голосовании по мажоритарной системе. Членов верхней палаты, Сената, назначает генерал-губернатор по рекомендации премьер-министра.
На выборах 2015 года либералы получили 184 мандата, а консерваторы - 99 мандатов. Для формирования большинства в нижней палате парламента Канады необходимо одержать победу не менее чем в 170 округах.
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