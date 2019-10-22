В Армении задержан бывший замглавы аппарата парламента РА
22 октября 2019 - 10:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Задержан бывший заместитель главы аппарата парламента Армении Арсен Бабаян.
Как отмечает пресс-служба Специальной следственной службы РА, Бабаян задержан по подозрению в совершении служебного подлога.
Отмечается, что в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1-й статьи 300-й (Узурпация государственной власти) Уголовного кодекса Армении были получены фактические доказательства того, что чиновники в процессе прекращения полномочий бывшего главы Конституционного суда Гагика Арутюняна, исходя из групповых интересов, лично, а также при помощи не занимающих официальные посты людей совершили служебный подлог.
Бабаян был задержан на основании сообщения депутата Национального собрания РА Армана Бабаджаняна. Об этом сообщил сам Бабаджанян.
Депутат НС РА Арман Бабаджанян 17 октября представил генеральному прокурору Армении сообщение в связи с очевидным преступлением, совершенным группой должностных лиц по узурпации государственной власти. На основании сообщения в Специальной следственной службе РА было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 300 УК РА. 4 октября Бабаджанян для дачи уголовно-правовой оценки поступку действующего председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна передал в прокуратуру заявление о преступлении.
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