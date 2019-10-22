Помпео: Трамп готов к войне с Турцией
22 октября 2019 - 10:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции «в случае необходимости», однако предпочтительнее «мир войне». Об этом заявил в интервью телеканалу CNBC госсекретарь США Майк Помпео.
«Если военные действия будут необходимы, то вы должны знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия», – сказал Помпео. При этом он не стал говорить, какие конкретные действия Турции могут привести к военным действиям со стороны США, пишут «Ведомости».
В свою очередь Трамп, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что нефтедобычей на севере Сирии в интересах курдов может заняться крупная американская компания, передает NBCNews. Какая именно, он не уточнил. «Мы взяли нефть под охрану», – сказал президент США, комментируя отвод американского контингента из зоны турецкой операции на севере Сирии.
«Я всегда говорил: «Если вторгаетесь, то оставьте себе нефть!». То же самое и здесь», – отметил Трамп, добавив, что в Вашингтоне «что-то придумают» для курдов, чтобы «у них были деньги». По мнению американского лидера, сейчас у курдов нет притока наличных средств, так как они «все воюют». По его словам, крупных запасов нефти в этом районе тоже нет, но военные действия идут «за то, что имеется».
9 октября Турция начала на границе с Сирией военную операцию «Источник мира» против террористов и курдских формирований. 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке операции на 120 часов для вывода курдов с буферной зоны шириной 30 км на границе Турции и Сирии. Эту территорию Анкара собирается контролировать самостоятельно. В свою очередь власти Сирии осудили действия Турции.
Самое значимое
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
Последние новости
В Армении задержан бывший замглавы аппарата парламента РА Бабаян был задержан на основании сообщения депутата Национального собрания РА Армана Бабаджаняна
Армянский тяжелоатлет завоевал малую золотую медаль на ЧЕ В толчке армянский тяжелоатлет успешно выполнил только один подход и с результатом 125 кг оказался на 6-м месте. Результат Мхитаряна в сумме двоеборья – 236 кг.
Шойгу: В Сирии 12 тюрем с боевиками остались без охраны «Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину», — отметил он
Министр обороны РА примет участие в форуме по безопасности в Пекине Делегация Минобороны Армении примет участие на проходящем 21-23 октября в Пекине 9-ом Сяншаньском форуме по безопасности.