МИД РА: Есть все предпосылки для поднятия армяно-британских отношений на новый уровень
22 октября 2019 - 11:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 21 октября в рамках рабочего визита в Лондон встретился с новоназначенным государственным министром Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америки Кристофером Пинчером. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Мнацаканян с уверенностью отметил, что есть все предпосылки для поднятия армяно-британских отношений на качественно новый уровень и дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия. В этом контексте обоюдно была отмечена важность дальнейшего развития динамичного диалога на всех уровнях в направлении полноценного использования потенциала двустороннего сотрудничества в различных сферах.
В качестве целевых направлений стороны отметили сферы ИТ, высоких технологий, творческого образования, туризма и др. Собеседники отметили значение программ, направленных на обмен опытом в указанных сферах, и активизации контактов между людьми. Стороны обменялись мнениями вокруг шагов по обеспечению договорно-правового поля сотрудничества в соответствии с созданными двусторонними реалиями.
Мнацаканян представил вниманию своего коллеги повестку широкомасштабных реформ, осуществляемых правительством Армении, которые направлены на укрепление демократии, защиту прав человека и основных свобод.
В этом процессе была особо подчеркнута важность эффективного сотрудничества с международными партнерами.
Министры коснулись ряда актуальных вопросов международной и региональной повестки дня. В контексте процесса мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы Мнацаканян отметил важное значение осуществления реальных шагов по подготовке народов к миру.
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