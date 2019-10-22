МИД РА: Есть все предпосылки для поднятия армяно-британских отношений на новый уровень

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 21 октября в рамках рабочего визита в Лондон встретился с новоназначенным государственным министром Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америки Кристофером Пинчером. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Мнацаканян с уверенностью отметил, что есть все предпосылки для поднятия армяно-британских отношений на качественно новый уровень и дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия. В этом контексте обоюдно была отмечена важность дальнейшего развития динамичного диалога на всех уровнях в направлении полноценного использования потенциала двустороннего сотрудничества в различных сферах.

В качестве целевых направлений стороны отметили сферы ИТ, высоких технологий, творческого образования, туризма и др. Собеседники отметили значение программ, направленных на обмен опытом в указанных сферах, и активизации контактов между людьми. Стороны обменялись мнениями вокруг шагов по обеспечению договорно-правового поля сотрудничества в соответствии с созданными двусторонними реалиями.

Мнацаканян представил вниманию своего коллеги повестку широкомасштабных реформ, осуществляемых правительством Армении, которые направлены на укрепление демократии, защиту прав человека и основных свобод.

В этом процессе была особо подчеркнута важность эффективного сотрудничества с международными партнерами.

Министры коснулись ряда актуальных вопросов международной и региональной повестки дня. В контексте процесса мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы Мнацаканян отметил важное значение осуществления реальных шагов по подготовке народов к миру.