Georgian Airways начала продавать билеты на рейсы Москва-Тбилиси с посадкой в Ереване
22 октября 2019 - 11:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Georgian Airways предложила авиабилеты из Москвы в столицу Грузии Тбилиси с получасовой посадкой в Ереване без высадки пассажиров и выгрузки багажа.
В пресс-службе авиакомпании отметили, что в Ереване пассажирам не нужно покидать борт и пересаживаться на другой. «Чтобы обеспечить пассажирам комфортный перелет между Россией и Грузией, во время посадки в Ереване они остаются на борту, их багаж не выгружается, а максимальное время транзита составит 35 минут», — добавили в Georgian Airways, пишет «Интерфакс».
Стоимость билетов составляет 193 евро туда и обратно на человека.
Источник в авиаотрасли рассказал, что рейсы с пересадками до Тбилиси существуют с момента запрета полетов между Россией и Грузией. «Ничего нового в этом нет. Грузинские авиакомпании могут выполнять из РФ транзитные рейсы, это не нарушение закона», — подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристических путевок в Грузию. Минтранс также запретил с 8 июля выполнять прямые рейсы в Россию грузинским авиакомпаниям.
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