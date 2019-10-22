Georgian Airways начала продавать билеты на рейсы Москва-Тбилиси с посадкой в Ереване

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Georgian Airways предложила авиабилеты из Москвы в столицу Грузии Тбилиси с получасовой посадкой в Ереване без высадки пассажиров и выгрузки багажа.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что в Ереване пассажирам не нужно покидать борт и пересаживаться на другой. «Чтобы обеспечить пассажирам комфортный перелет между Россией и Грузией, во время посадки в Ереване они остаются на борту, их багаж не выгружается, а максимальное время транзита составит 35 минут», — добавили в Georgian Airways, пишет «Интерфакс».

Стоимость билетов составляет 193 евро туда и обратно на человека.

Источник в авиаотрасли рассказал, что рейсы с пересадками до Тбилиси существуют с момента запрета полетов между Россией и Грузией. «Ничего нового в этом нет. Грузинские авиакомпании могут выполнять из РФ транзитные рейсы, это не нарушение закона», — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристических путевок в Грузию. Минтранс также запретил с 8 июля выполнять прямые рейсы в Россию грузинским авиакомпаниям.