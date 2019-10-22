В Армении арестован экс-министр транспорта
22 октября 2019 - 14:39 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках расследуемого Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении уголовного дела о предполагаемых злоупотреблениях в процессе разработки и реализации программы «Транспортный коридор Север-юг» арестован бывший министр транспорта и связи, координатор работ ООО «Стонс» Гурген Саркисян. Об этом сообщает пресс-служба СК РА.
Координатору работ ООО «Стонс», привлеченному в качестве субподрядчика в работах по строительству участков Талин-Ланджик и Ланджик-Гюмри, Саркисяну было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 38-189 и ч.2 ст. 38-205 УК РА.
Следователь представил в суд ходатайство об избрании в отношении Саркисяна меры пресечения в виде заключения под стражу, ходатайство было отклонено, Саркисян был отпущен под залог.
22 октября Апелляционный уголовный суд постановил: удовлетворить жалобу прокуратуры и избрать в отношении Саркисяна меру пресечения в виде заключения под стражу.
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