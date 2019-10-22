Асад приехал на линию фронта

Асад приехал на линию фронта
22 октября 2019 - 13:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Сирии Башар Асад побывал на линии фронта в сирийской провинции Идлиб.

В ходе поездки президент провел встречу с военными в поселке Аль-Хабит. Когда именно проходил этот визит, не уточняется, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сирийское информагентство САНА.

Идлиб в настоящее время - единственная провинция, существенную часть которой до сих пор удерживают под своим контролем мятежники.

По данным российского Совбеза, общая численность боевиков различных террористических группировок в провинции Идлиб может превышать 36 тыс человек.

В ходе операции сирийских правительственных сил в этом регионе в августе был освобожден город Хан-Шейхун, а также отбиты у мятежников территории на севере соседней провинции Хама.

Ссылки по теме:
Interfax.ru: Асад приехал в провинцию Идлиб на линию фронта
Reuters. Calling Erdogan a 'thief', Syria's Assad tours Idlib frontline near rebels
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