Асад приехал на линию фронта

PanARMENIAN.Net - Президент Сирии Башар Асад побывал на линии фронта в сирийской провинции Идлиб.

В ходе поездки президент провел встречу с военными в поселке Аль-Хабит. Когда именно проходил этот визит, не уточняется, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сирийское информагентство САНА.

Идлиб в настоящее время - единственная провинция, существенную часть которой до сих пор удерживают под своим контролем мятежники.

По данным российского Совбеза, общая численность боевиков различных террористических группировок в провинции Идлиб может превышать 36 тыс человек.

В ходе операции сирийских правительственных сил в этом регионе в августе был освобожден город Хан-Шейхун, а также отбиты у мятежников территории на севере соседней провинции Хама.