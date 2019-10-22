Протестующие в Ливане спели для напуганного ребенка популярную песню Baby Shark (видео)
22 октября 2019 - 13:35 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ливане протестующие спели популярную детскую песню Baby Shark для напуганного ребенка в машине. Видео, на котором протестующие из Бейрута толпой весело поют песню, распространилось в сети.
Толпа протестующих окружила машину Элианы Джеббур, которая ехала со своим ребенком на юг от Бейрута. Шум участников акции протеста напугал 15-месячного Робина, пишет CNN.
Женщина попросила протестующих не шуметь, чтобы не пугать ребенка. В ответ люди решили развлечь ребенка и начали исполнять популярную песню Baby Shark.
«Это было спонтанно», - сказала Джеббур. - «Ему нравится эта песня. Он часто слушает ее дома и смеется».
Ранее в Ливане начались массовые акции протеста. В Бейрут были введены дополнительные силы армии. Военные для разгона демонстрантов в центре города применили резиновые пули. Сотрудники МВД при разгоне активистов использовали слезоточивый газ и водометы.
Протесты вызваны решением кабинета министров Ливана, ранее одобрившего введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 доллара - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр позднее объявил об отмене «налога на WhatsApp», однако протесты не прекратились. Ливанский премьер дал правительству 72 часа, чтобы предложить план выхода из кризиса.
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